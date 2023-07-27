Помочь закончить войну: лидер республиканцев призвал США передать Украине дальнобойные ракеты

По мнению политика Митча Макконнелла, некоторое вооружение слишком поздно прибывает на поле боя, а удары по тыловым районам вынудят ВС РФ отступить.

Лидера Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, выступая в Сенате, заявил, что Соединенные Штаты должны ускорить поставки военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что администрация президенты США Джо Байдена "должна начать двигаться с соответствующей скоростью", чтобы предоставить "нашим друзьям в Украине смертоносные инструменты, которые им нужны, чтобы закончить свою борьбу".

Макконнелл заявил, что Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и последствия этого одностороннего уничтожения простираются далеко за пределы Украины. По его словам, украинские военные успешно используют боеприпасы, которые предоставили США, в том числе кассетные, которые сейчас бьют по российским позициям на фронте.

"Со своей стороны, поскольку мы работаем над обеспечением совместной обороны, Сенат должен инвестировать в оборонно-промышленную базу, которая сможет обеспечить поддержку Украины со стороны Америки, одновременно вооружая наши собственные силы для сдерживания дальнейших угроз России и Китая", — отметил Макконнелл.

Политик также считает, что некоторые ключевые силы и средства слишком поздно прибывают на поле боя. Необходимо предоставить Украине дальнобойные ракеты.

"Удары на большие расстояния помогли бы Украине заставить российских оккупантов отступить, как наши друзья уже продемонстрировали, успешно применив британские крылатые ракеты Storm Shadow", — отметил лидер республиканцев.

Напомним, в Пентагоне рассказали, на какую помощь рассчитывать Украине. Замминистра обороны США по закупкам и поставкам Уильям Лапланте сообщил, что союзники Киева сконцентрированы на ремонте и обслуживании вооружения, отправленного в Украину, а не на новых поставках.

Фокус писал 18 июля, что США готовятся передать Украине американские дроны Phoenix Ghost производства AVEVEX, австралийские системы ПВО, а также радары, датчики и системы анализа. Новый пакет военной помощи оценивается в 1,3 млрд долларов.