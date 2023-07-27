Без права на ошибку: артиллерийская разведывательная группа разминирует территории на юге (видео)

Часто саперы находят противотанковые и противопехотные мины, а российские захватчики придумывают различные способы, чтобы усложнить задачу по разминированию.

Артиллерийская разведывательная группа совместно с инженерами проводят совместные мероприятия по разминированию территорий на юге. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Саперы рассказали, что иногда им удается находить неразорвавшиеся боеприпасы, которые прилетели, но не взорвались. Это часто можно увидеть даже на позициях, где находились сами военные РФ, были оставлены мины. Найденные и собранные на нескольких участках взрывоопасные устройства готовят к контролируемому подрыву, ведь в дальнейшем их использовать опасно.

"Работаем дальше, до полной Победы! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Бойцы рассказали, что получают соответствующие координаты относительно возможных мин и взрывчатых предметов. Впоследствии специалисты обследуют территорию и подъезды к ней.

"Ширина должна быть такая, чтобы машина могла маневрировать вместе с прицепленным оружием", — рассказали саперы.

На пластиковые мины металлоискатель не реагирует, что затрудняет поиски. Часто саперы находят противотанковые мины. По их словам, россияне придумывают различные способы, чтобы усложнить задачу по разминированию.

Напомним, 20 июля бригада "Кара-Даг" показала, как на южном направлении уничтожает минные поля. Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Однако командование НГУ уверяет, что бойцы уверенно идут к победе.

Также 18 июля генерал Марка Милли заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось, однако его нельзя назвать провальным. Украинские военные продвигаются медленно из-за минных полей. Командование бережет жизни военнослужащих, а потому замедление — это нормально.