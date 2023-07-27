Три причины: почему ВСУ получили новый импульс в контрнаступлении, — NYT

ВСУ медленно, но стабильно продвигаются параллельно уничтожая артиллерию, командные пункты и другие важные объекты. Все это позволяет находить слабые места в российской обороне.

Украинские военные якобы сообщили американским коллегам о том, что ВСУ формируют новый импульс для контрнаступления. Об этом сообщает The New York Times.

Заявляется, что на юго-востоке ВСУ планируют формировать новую волну наступления в Запорожской области. Американские высокопоставленные чиновники на условиях анонимности заявили, что существует три причины для интенсификации боевых действий.

Систематическое продвижение ВСУ

С начала июня украинские войска ведут наступательные действия на трех главных направлениях на фронте. Силы обороны пытаются найти слабое место в российских оборонительных рубежах, чтобы найти место для прорыва. ВСУ медленно, но уверенно продвигаются сквозь заминированные поля и другие укрепления оккупантов.

Беспорядки в командовании ВС РФ

Кроме того, что ВСУ продвигаются на линии фронта, они чувствуют изменения в российской армии. В издании пишут, что после увольнения генерал-майора Ивана Попова, украинские войска почувствовали возможность. В июне офицер ВС РФ обратился к своим войскам, в котором обвиняет начальство в атаке на собственные силы. Попов заявил, что он озвучил правду о проблемах на поле боя высшему руководству, а его сняли с должности.

Истребление российской артиллерии

Силы обороны систематически уничтожают российскую артиллерию, склады боеприпасов и командные пункты врага в тылу. Таким образом создается уязвимость, которой можно воспользоваться, если ВСУ смогут прорвать российскую оборону и вызвать панику в тылу.

Один из западных чиновников заявил, что российские войска растянуты, они все еще имеют проблемы с логистикой, снабжением, вооружением и составом. Поэтому ВС РФ испытывают давление.

Напомним, 27 июля в Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. Главный удар происходит на юго-восточных фронтах.

26 июля СМИ писали, что есть как минимум 3 фактора в пользу контрнаступления ВСУ.