Три фактора в пользу Украины: The Economist о контрнаступлении ВСУ

Украинские военные систематически подрывают саму основу боевой мощи ВС РФ: ликвидируют командные пункты врага, склады с боеприпасами и другие.

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С начала июня украинские военные начали наступательные действия. Есть три фактора в пользу Украины. Об этом сообщает The Economist.

Несмотря на несколько более медленные темпы наступления, чем ожидалось, есть как минимум три оптимистических фактора в пользу ВСУ.

Не стоит бояться наступления ВС РФ

В издании отмечают, что несмотря на незначительные успехи РФ на Сватовском направлении, есть мало шансов, что ВС РФ смогут восстановить обороты наступления.

"Похоже, что сейчас мало шансов на то, что российские силы возобновят обороты", — заявил руководитель MI6 Ричард Мур, глава Службы внешней разведки Великобритании.

Вероятно, именно из-за отсутствия сил для большого наступления, РФ вышла из зерновой сделки и возобновила удары по украинским портам и зерновым складам.

РФ имеет небольшой оперативный резерв

Решение РФ наступать, а не отступать к рубежам подготовленной обороны замедлило украинское продвижение, но РФ имеет небольшой мобильный резерв в тылу. Это подтвердил беспрепятственный марш Евгения Пригожина на Москву в июне 2023 года.

"Российские резервы исчерпываются, потому что подразделения не могут отправить на ротацию с фронта", — заявила глава военной разведки Эстонии полковник Марго Гросберг.

Это означает, что если Украина сможет прорваться вглубь оккупированных территорий в Запорожской области, то так появится шанс на прорыв.

Украина подрывает основу боевой мощи ВС РФ

Третьим фактором в пользу Украины является то, что ВСУ систематически уничтожают важные российские объекты и офицеров. 11 июля был ликвидирован генерал Олег Цоков в оккупированном Бердянске после удара. Storm Shadow также используются для ударов по командным пунктам. По словам министра обороны Бена Уоллеса, один из таких ударов уничтожил около 2500 тонн боеприпасов. Кроме этого ВСУ применяют удары по РФ с беспилотников, чтобы подорвать авторитет Кремля и разжечь оппозицию к войне.

К тому же украинская армия имеет высокую мотивацию и хорошо оснащена. Армия РФ, по словам аналитиков, кровоточит и рискует распасться, несмотря на оборудованные позиции для обороны. С другой стороны Украина приобрела "западноевропейскую осторожность", как это охарактеризовал глава Минобороны Уоллес. Командиры новосформированных бригад могли бы нанести более решительные удары по ВС РФ, однако они не хотят рисковать лишний раз личным составом.

Напомним, 26 июля немецкие СМИ писали, что Бундесвер раскритиковал контрнаступление ВСУ. Однако позже генерал Бундесвера призвал дать больше оружия Украине и поддержал контрнаступление.