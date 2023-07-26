Три фактори на користь України: The Economist про контрнаступ ЗСУ

Українські військові систематично підривають саму основу бойової потужності ЗС РФ: ліквідовують командні пункти ворога, склади з боєприпасами та інші.

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З початку червня українські військові почали наступальні дії. Є три фактори на користь України. Про це повідомляє The Economist.

Попри дещо повільніші темпи наступу, ніж очікувалось, є щонайменше три оптимістичних фактори на користь ЗСУ.

Не варто боятись наступу ЗС РФ

У виданні зазначають, що попри незначні успіхи РФ на Сватівському напрямку, є мало шансів, що ЗС РФ зможуть відновити оберти.

"Схоже, що зараз мало шансів на те, що російські сили відновлять оберти", — заявив керівник MI6 Річард Мур, голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії.

Ймовірно, саме через відсутність сил для великого наступу, РФ вийшла із зернової угоди та відновила удари по українських портах і зернових складах.

РФ має невеликий оперативний резерв

Рішення РФ наступати, а не відступати до рубежів підготовленої оборони сповільнило українське просування, але РФ має невеликий мобільний резерв в тилу. Це підтвердив безперешкодний марш Євгена Пригожина на Москву у червні 2023 року.

"Російські резерви вичерпуються, бо підрозділи не можуть відправити на ротацію з фронту", — заявила голова військової розвідки Естонії полковник Марго Гросберг.

Це означає, що якщо Україна зможе прорватись вглиб окупованих територій в Запорізькій області, то так зʼявиться шанс на прорив.

Україна підриває основу бойової потужності ЗС РФ

Третім фактором на користь України є те, що ЗСУ систематично знищують важливі російські обʼєкти та офіцерів. 11 липня був ліквідований генерал Олег Цоков в окупованому Бердянську після удару. Storm Shadow також використовуються для ударів по командним пунктам. За словами міністра оборони Бена Воллеса, один з таких ударів знищив близько 2500 тонн боєприпасів. Окрім цього ЗСУ застосовують удари по РФ з безпілотників, щоб підірвати авторитет Кремля й розпалити опозицію до війни.

До того ж українська армія має високу мотивацію та добре оснащена. Армія РФ, за словами аналітиків, кровоточить й ризикує розпастися попри обладнані позиції для оборони. З іншого боку Україна набула "західноєвропейської обережності", як це схарактеризував голова Міноборони Воллес. Командири новосформованих бригад могли б завдати більш рішучих ударів по ЗС РФ, проте вони не хочуть ризикувати зайвий раз особовим складом.

Нагадаємо, 26 липня німецькі ЗМІ писали, що Бундесвер розкритикував контрнаступ ЗСУ. Проте пізніше генерал Бундесверу закликав дати більше зброї Україні та підтримав контрнаступ.