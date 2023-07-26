"Україна має втрати": генерал Бундесверу підтримав контрнаступ ЗСУ і закликав дати більше зброї

Німецький політик Родеріх Кізеветтер наголосив, що українські бійці не воюють за підручниками Бундесверу, однак вони борються згідно з власним досвідом і реальними умовами на фронті. Ба більше, генерал ніколи не бачив "секретного звіту Бундесверу", у якому нібито критикували ЗСУ за невдалі операції на фронті.

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Депутат Бундестагу, колишній генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер заявив, що західним партнерам потрібно надати більше зброї Україні, а не критикувати контрнаступ ЗСУ, сидячи в теплих кріслах. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

"Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер, не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна повинна покладатися на свій досвід і, врешті-решт, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку", — сказав Родеріх Кізеветтер.

За словами депутата Бундестагу, він ніколи не бачив "звіту" військового відомства ФРН, у якому нібито критикують українських бійців і методи ведення наступу, що не відповідають тим, які прописано в підручниках. Він вважає, що Україні доводиться шукати будь-які слабкі місця в російській обороні і перекривати шляхи постачання ворога. Україні бракує бойової авіації, засобів антидронної та протиповітряної оборони, далекобійного озброєння і насамперед достатньої кількості боєприпасів, тому справжній загальновійськовий бій неможливий.

Також він зазначив, що Україна втратила майже рік, а Росія змогла значно розширити свої лінії оборони через коливання партнерів, особливо Німеччини. Тоді як партнери передали Україні мало зброї і занадто пізно. У результаті українським бійцям доводиться долати потужні рубежі оборони.

"Наше зволікання з постачанням танків, винищувачів, ударних гелікоптерів, безпілотників і боєприпасів великої дальності, таких як ATACMS і крилаті ракети Taurus, а також недостатнє виробництво артилерійських боєприпасів означають, що Україна просувається повільно і має великі втрати. Тому що фактор часу є вирішальним", — пояснив депутат.

Родеріх Кізеветтер зазначив, що, можливо, ЗСУ діють не за підручниками Бундесверу, проте вони воюють за власним досвідом, згідно з реальними умовами на фронті протяжністю понад 1500 км.

"Від держав, які підтримують Україну, залежить, наскільки успішним і швидким буде її визвольний наступ. Ми можемо негайно відправити ATACMS, F16, Taurus, а також інші основні бойові танки. Це розумніше, ніж сидіти в кріслі і коментувати просування фронту, якого ми в Німеччині взагалі не можемо зрозуміти. Тим більше, що ми б не відправляли свої війська в такі важкі ситуації. Прикро", — додав депутат Бундестагу.

Нагадаємо, 25 німецьке видання Bild повідомляло, військові ЗС ФРН розкритикували дії ЗСУ під час контрнаступу. Висновкам від спостережень ведення бою українськими бійцями присвятили окремий розділ у секретній доповіді.