Украина представила обновленный броневик "Новатор" на выставке вооружений в Турции

Машину обновили на основе опыта использования "Новаторов" в украинской армии. Сейчас броневик готовят к государственным испытаниям.

На выставке вооружения IDEF-23 конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представила обновленную версию броневика "Новатор". Об этом сообщает АрміяInform.

Гендиректор украинского предприятия Владислав Бельбас заявил, что его компания руководствуется потребностями украинской армии и Сил обороны. Благодаря постоянному контакту с украинскими военными, удалось усовершенствовать СБА "Новатор".

Броневик отныне будет перевозить 9 бойцов личного состава (было 5), а также сможет размещать внутри различные средства поражения — от пулеметов до дистанционно управляемых боевых модулей вместе с системами противовоздушной обороны.

Владислав Бельбас говорит, что машина готовится к государственным испытаниям

"Новатор" сохранил модульный подход, позволяющий за короткий промежуток времени менять назначение машины и переделывать ее под различные варианты полезной нагрузки.

"Сейчас специалисты нашего предприятия завершили конструкторскую работу, мы занимаемся изготовлением опытного образца для прохождения государственных испытаний. Уже довольно скоро будем готовы полноценно презентовать нашу новую разработку", — рассказал Владислав Бельбас.

Напомним, 27 июля Украина представила броневик спецназначения "Камрат-М".

25 июля СМИ сообщили, какую технику представила Украина на выставке в Стамбуле.