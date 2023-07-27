Корейская "Армата": в КНДР показали возможности нового танка M2020, — СМИ

Анализируя кадры корейских СМИ эксперты отметили, что танк продемонстрировал "впечатляющую дальность стрельбы". В то же время, по некоторым данным, орудие ОБТ не имеет автомата заряжания и не может вести огонь управляемыми ракетами.

Недавно государственные СМИ Северной Кореи представили кадры демонстрации возможностей танка нового поколения, который имеет неофициальное название М2020. Событие было приурочено к 70-й годовщине окончания Корейской войны, которая стала "днем победы" для Северной Кореи. Об этом написали 27 июля обозреватели Bulgarian Military.

В публикации сказано, что хотя о танке стало известно еще в 2020 году, только теперь благодаря телетрансляции можно было увидеть кадры испытания нового северокорейского ОБТ. При этом название нового танка остается загадкой, западные аналитики предварительно называют его "M2020".

Одним из самых зрелищных моментов, отмечают обозреватели, были кадры стрельбы из основного 125-мм орудия. По мнению авторов материала, эта пушка показала "впечатляющую дальность стрельбы с применением неопознанного боеприпаса".

В то же время подробная информация о новом танке немногочисленна. Ожидается, что М2020, как и его предшественник Songun-915, будет отлично справляться с гористой местностью, будет оснащен современными бронебойными снарядами, системами управления огнем и новейшими системами защиты, включая современные тепловизионные прицелы и системы связи.

Что известно о танке М2020

Визуально танк "М2020" представляется собой смесь американского M1 Abrams и российского танка Т-14 "Армата" или иранского танка Zulfiqar. Передняя часть брони башни наклонена так же, как у M1 Abrams, а корпус танка имеет броневые листы по бокам и на задних бортах, защищающей двигатель, как у Т-14. Лобовая и бортовые проекции корпуса закрыты накладными или интегрированными элементами, а на корме размещены решетчатые экраны.

В целом, вероятно, броня состоит из металлических листов и динамической защиты.

Такая же неопределенность и с вооружением. По некоторым источникам, танк оснащен 125-мм или 115-мм гладкоствольным орудием (оба калибра имеются на вооружении армии КНДР). Предположительно орудие не имеет автомата заряжания и не может вести огонь управляемыми ракетами. Об этом свидетельствуют пусковые установки Bulsae-3 — комплексы аналогичные российским 9М133 "Корнет", но с большим калибром.

Считается, что танк M2020 оснащен двигателем мощностью 1 200 л.с, используемым на северокорейских ОБТ 90- годов Songun-915. Сама машина выглядит компактной, что не удивительно, учитывая гористую местность Корейского полуострова.

Подводя итоги обозреватели отмечают, что конструктивные особенности M2020 обусловлены сотрудничеством РФ и Северной Кореи. В частности предполагается, что после визита руководства КНДР на российский танковый завод "Уралвагонзавод" появились слухи о влиянии России на эту машину, особенно на танки класса Т-90.

Ранее сообщалось, что по данным британской разведки военнослужащие РФ остерегаются использовать танки Т-14 "Армата" в боях против Сил обороны Украины. В то же время поступили сведения, что Россия еще зимой подготовила небольшое количество Т-14 для первого оперативного развертывания указанной техники в Украине.