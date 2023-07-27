Африканские лидеры хотят снова посетить Киев для обсуждения "мирного плана", — МИД Уганды

Предыдущий раз лидеры стран Африки посещали Украину в июне. Они представили свои предложения "по укреплению взаимного доверия" между Киевом и Москвой.

Лидеры африканских стран рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу инициативы по мирному урегулированию российско-украинской войны. Об этом сообщил глава МИД Уганды Джедже Одонго в интервью росСМИ.

"Мы снова запланируем, надеюсь, ответный визит для достижения той же цели" – ответил министр на вопрос о возможном повторном посещении Киева.

О том, когда планируется поездка, пока неизвестно. По словам африканского министра иностранных дел, визит состоится точно не на обратном пути из Санкт-Петербурга, где 27 июля стартовал форум Россия-Африка. Одондо подчеркнул, что после саммита африканские лидеры вернутся в свои столицы.

Как пишут росСМИ, первый заместитель генсека правящей партии Южно-Африканской Республики (ЮАР) "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвула Моконьянезаявила сообщал, что второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе пройдет на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Напомним, 16 июня Киев посетила африканская делегация, в которую вошли президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, а также лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

Они представили "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, в котором были меры "по укреплению взаимного доверия". В рамочном документе назывались следующие пункты: выведение тактического ядерного оружия из Беларуси, вывод российских войск с территорий Украины, приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, безусловное соглашение о зерне и удобрениях, ослабление санкций в отношении России.

Особенно визит африканских лидеров в Киев запомнился тем, что делегаты не поверили в обстрелы украинской столицы российскими оккупантами. Представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что не слышал взрывов в Киеве 16 июня, а программа африканской "мирной миссии" выполняется по плану.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса все-таки признал, что ракетные удары звучали.

Фокус писал 26 июля, что накануне саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге заметили основатель ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Также Фокус сообщал 25 июля, что большинство африканских лидеров отказались принимать участие в саммите Россия-Африка.