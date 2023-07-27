Требуют препараты с наркотическим содержанием: ВС РФ угрожают фармацевтам в оккупации, — ЦНС

В украинском подполье отметили, что сотрудники аптек оказались в опасности, а местная "полиция" игнорирует жалобы из-за страха перед оккупантами.

Российские оккупанты начали терроризировать сотрудников аптек на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и требуют от них лекарства с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 27 июля.

По информации украинского подполья, жизнь граждан на территориях, которые временно находятся под контролем Российской Федерации становится все труднее, а местные сотрудники "правоохранительных органов" закрывают глаза на преступления военных.

"Так, на ВОТ Запорожской области зафиксированы случаи, когда военнослужащие российских оккупационных войск угрожали расправой работникам аптек за отказ выдать им препараты с содержанием наркотических веществ", — говорится в сообщении.

"Полиция" не спешит реагировать на вызовы и жалобы местных фармацевтов, ведь сама боится вступать в любой контакт с российскими военнослужащими, а тем более им перечить.

Замечены российские преступления и на временно оккупированной территории Донецкой области, где мародерство лишь усугубилось. Местное население насильно выселяют из частных домов, после чего там селят представителей ВС РФ.

"В то же время часть гражданских они оставляют в населенных пунктах для использования в качестве "живого щита". Кадыровцы издеваются над людьми, грабят их хозяйства, также фиксируются случаи изнасилований", — отметили в ЦНС.

Напомним, 25 июля сообщалось, что оккупанты обстреливают порты Украины, чтобы спровоцировать продовольственный кризис. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что все это попытка со стороны Кремля возродить Черноморскую зерновую инициативу.