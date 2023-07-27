На бронеавтомобилях: в Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев", — Гаюн (карта)

По данным белорусских расследователей, это уже 12-я колонна российских наемников. В ней насчитывается как минимум 50 единиц техники.

В Беларусь прибыла уже двенадцатая колонна наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщают белорусские расследователи в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что эта колонна состоит как минимум из 50 единиц автомобильной техники.

Наблюдение показало, что пересечение границы произошло через пункт пропуска Понятовка (РФ) — Звенчатка (Беларусь), и на данный момент она движется по трассе Р122 в направлении Чаусы в Могилевской области, сопровождаемая госавтоинспекцией Беларуси.

Среди автомобильной техники в составе колонны насчитывается:

5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан");

3 бензовоза;

1 автобус;

17 фур;

минимум 3 трала, перевозящих экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан");

6 КамАЗов с тентами;

2 санитарных автомобиля "буханки";

пикапы и легковые автомобили.

Отмечается, что это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая въезжает в Беларусь с бронированными автомобилями.

Напомним, 26 июля стало известно, что в Беларусь впервые прибыла колонна техники ЧВК "Вагнер", в которой были замечены бронеавтомобили.

Напомним также, 26 июля сообщалось, что во время военных учений в Беларуси происходит набор бойцов в ЧВК "Вагнер". Одно из требований этого контракта заключается в готовности к боевым действиям на территории соседних стран, включая Польшу и Литву.