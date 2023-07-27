На бронеавтомобилях: в Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев", — Гаюн (карта)
По данным белорусских расследователей, это уже 12-я колонна российских наемников. В ней насчитывается как минимум 50 единиц техники.
В Беларусь прибыла уже двенадцатая колонна наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщают белорусские расследователи в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".
Сообщается, что эта колонна состоит как минимум из 50 единиц автомобильной техники.
Наблюдение показало, что пересечение границы произошло через пункт пропуска Понятовка (РФ) — Звенчатка (Беларусь), и на данный момент она движется по трассе Р122 в направлении Чаусы в Могилевской области, сопровождаемая госавтоинспекцией Беларуси.
Среди автомобильной техники в составе колонны насчитывается:
- 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан");
- 3 бензовоза;
- 1 автобус;
- 17 фур;
- минимум 3 трала, перевозящих экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан");
- 6 КамАЗов с тентами;
- 2 санитарных автомобиля "буханки";
- пикапы и легковые автомобили.
Отмечается, что это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая въезжает в Беларусь с бронированными автомобилями.
Напомним, 26 июля стало известно, что в Беларусь впервые прибыла колонна техники ЧВК "Вагнер", в которой были замечены бронеавтомобили.
Напомним также, 26 июля сообщалось, что во время военных учений в Беларуси происходит набор бойцов в ЧВК "Вагнер". Одно из требований этого контракта заключается в готовности к боевым действиям на территории соседних стран, включая Польшу и Литву.