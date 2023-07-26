"Вагнеровцы" набирают бойцов для боевых действий в Польше: в РФ угрожают диверсией (видео)

ЧВК "Вагнер" заключает контракты с белорусскими военными, готовыми воевать в Польше и Литве. Тем временем в России анонсировали диверсию на Жешувском аэродроме.

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В Беларуси во время военных учений набирают бойцов в российскую ЧВК "Вагнер". Деталями со ссылкой на белорусских военных 26 июля поделились в Центре национального сопротивления (ЦНС), как передают в "ТСН".

В ЦНС отметили, что о поиске наемников им рассказали патриотически настроенные военнослужащие Беларуси, которые проходят обучение под руководством "вагнеровцев". По их словам, одним из условий контракта с вражеской ЧВК является готовность воевать на территории соседних государств, в частности Польши и Литвы.

"Вагнеровцы" в Беларуси: Польше угрожают атакой на аэродром

Тем временем на российском телевидении допускают заход "диверсантов" на территорию Польши. Об этом в эфире заявил белорусский политический обозреватель Александр Шпаковский.

Он отметил, что от ЧВК "Вагнер" в Беларусь поехали лучшие бойцы. Эксперт назвал наемников "элитой сил специальных операций" и намекнул на вероятную диверсию на территории Польши.

"Меня, если говорить откровенно, смешит реакция польской верхушки, которая сначала истерично перебрасывает на белорусско-польскую границу какие-то дополнительные подразделения, а сейчас вот публикует кадры с движущимися колоннами военной техники. Более 200 единиц техники, вы что, вообще ничего не понимаете? Это же диверсанты", — с улыбкой отметил Шпаковский.

Политический обозреватель напомнил, что Польша пожаловалась на попытки людей нелегально пересечь границу с Беларусью.

"А вы считаете, что диверсанты не пройдут малыми группами и не доберутся до этого польского аэродрома? И поверьте, белорусские пограничники не будут им мешать", — подчеркнул Шпаковский.

По его словам, нарушители хотят посетить Евросоюз, а оружие не способно остановить тех, кто захочет "прогуляться по территории Польши".

"Я не исключаю, что партизаны, люди доброй воли могут устроить в этом Жешуве на аэродроме ту самую известную "бавовну"", — добавил белорусский эксперт.

Напомним, 25 июля в Пограничной службе Польши пожаловались на многочисленные нападения на офицеров со стороны Беларуси. В частности, через границу летят ветки и камни.

Также 25 июля заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что РФ и Беларусь враждебно настроены против страны и готовят провокации. Чиновник предположил, что для этого могут использовать ЧВК "Вагнер".