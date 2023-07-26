"Вагнерівці" набирають бійців для бойових дій у Польщі: у РФ погрожують диверсією (відео)

ПВК "Вагнер" укладає контракти з білоруськими військовими, готовими воювати у Польщі та Литві. Тим часом у Росії анонсували диверсію на Ряшівському летовищі.

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У Білорусі під час військових навчань набирають бійців у російську ПВК "Вагнер". Деталями з посиланням на білоруських військових 26 липня поділились у Центрі національного спротиву (ЦНС).

У ЦНС зазначили, що про пошук найманців їм розповіли військовослужбовці Білорусі, які проходять навчання під керівництвом "вагнерівців". За їхніми словами, однією з умов контракту з ворожою ПВК є готовність воювати на території сусідніх держав, зокрема Польщі та Литви.

"Вагнерівці" в Білорусі: Польщі погрожують атакою на аеродром

Тим часом на російському телебаченні допускають захід "диверсантів" на територію Польщі. Про це в ефірі заявив білоруський політичний оглядач Олександр Шпаковський.

Він зазначив, що від ПВК "Вагнер" у Білорусь поїхали найкращі бійці. Експерт назвав найманців "елітою сил спеціальних операцій" та натякнув на ймовірну диверсію на території Польщі.

"Мене, якщо говорити відверто, смішить реакція польської верхівки, яка спочатку істерично перекидає на білорусько-польський кордон якісь додаткові підрозділи, а зараз от публікує кадри з колонами військової техніки, що рухаються. Понад 200 одиниць техніки, ви що, взагалі нічого не розумієте? Це ж диверсанти", — з посмішкою зазначив Шпаковський.

Політичний оглядач нагадав, що Польща поскаржилася на спроби людей нелегально перетнути кордон з Білоруссю.

"А ви вважаєте, що диверсанти не пройдуть малими групами й не доберуться до цього польського аеродрому? І повірте, білоруські прикордонники не будуть їм заважати", — підкреслив Шпаковський.

З його слів, порушники хочуть відвідати Євросоюз, а зброя не здатна зупинити тих, хто забажає "прогулятися територією Польщі".

"Я не виключаю, що партизани, люди доброї волі можуть влаштувати в цьому Ряшеві на аеродромі ту саму відому "бавовну", — додав білоруський експерт.

Нагадаємо, 25 липня у Прикордонній службі Польщі поскаржились на численні напади на офіцерів з боку Білорусі. Зокрема, через кордон летять гілки та каміння.

Також 25 липня заступник очільника МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що РФ та Білорусь вороже налаштовані проти країни та готують провокації. Посадовець припустив, що для цього можуть використати ПВК "Вагнер".