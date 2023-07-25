"Численні напади": з Білорусі летять гілки та каміння в польських прикордонників (відео)

У Польщі переконані, що бруківку та цеглу до дамби доставляють білоруські служби. Окрім того, прикордонники Білорусі вчать порушників, як зручніше перетнути нелегально кордон.

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На польсько-білоруському кордоні відбуваються напади на службовців Польщі. Люди зі сторони Білорусі кидають в офіцерів каміння та гілки дерев. Про це 25 липня повідомила у соцмережах пресслужба Прикордонної служби Польщі.

"Служби Білорусі, колись відповідальні за охорону кордону, організовують і заохочують незаконний перетин кордону", — підкреслили у відомстві.

У Польщі розповіли, що білоруські прикордонники показують порушникам зручні місця для незаконного перетину кордонів. У службі переконані, що мета іноземців — потрапити у країну ЄС, хоч і нелегально.

"Цегла, бруківка, щебінь, які використовувалися для нападів, виявлені на дамбі не випадково — вони доставляються та збираються службами Білорусі. А дії людей, які намагаються перетнути польський кордон всупереч чинним нормам, загрожують життю та здоров’ю офіцерів", — заявили у Прикордонній службі Польщі.

Прикордонники поділились кадрами одного з нападів та вказали, що тоді нелегалів розлютила зустріч з патрулями. Порушники були невдоволені тим, що кордон Польщі охороняється не тільки технічним бар’єром.

Відео, оприлюднене Прикордонною службою Польщі

Нагадаємо, 23 липня Олександр Лукашенко знову пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну показати на карті, звідки готується напад на Білорусь. На цей раз політик вбачає агресора у Польщі.

25 липня в бойовій групі НАТО Enhanced Forward Presence повідомили, що Велика Британія та Польща проводять спільні тренування з малопомітної кінної розвідки. Навіть нині у передових силах альянсу є кавалерійські підрозділи.