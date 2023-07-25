Королівська кавалерія: британські улани в Польщі проводять заняття з кінної розвідки (фото)

Тренування з малопомітної кінної розвідки проводяться з метою зміцнення польсько-білоруського кордону в рамках операції "Кабріт".

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Солдати кавалерійського полку Британської армії спільно з військовослужбовцями 2-ї Любельської бригади Збройних сил Польщі проводять тренування з малопомітної кінної розвідки. Про це 25 липня повідомили в бойовій групі НАТО Enhanced Forward Presence (eFP) у Польщі.

"Солдати британської кавалерії повертаються до свого коріння в рамках операції "Кабріт". Разом зі знаменитою 2-ю Любельською бригадою проводять тренування з ведення малопомітної кінної розвідки", — написали британці у Twiiter.

Як зазначили оглядачі Defence Express, у XXI столітті в передових силах НАТО, що мають першими зустріти противника, дійсно є кавалерійські підрозділи. Ба більше, за даними видання, у Великій Британії фактично менше основних бойових танків Challenger 2, ніж коней у співвідношенні 492 до 227 не на користь бойових машин.

У зв'язку з цим автори матеріалу задаються питанням, чи існує взагалі необхідність залучати для охорони польського кордону з Білоруссю кінних розвідників. Адже сучасні системи виявлення та засоби повітряної розвідки цілком здатні закрити це питання, крім того утримання коней набагато дорожче за утримання безпілотників.

Експерти вважають, що дотримання традицій у британській армії занадто сильні, щоб переглянути це питання. Навіть з урахуванням того, що в Білорусь прибули найманці з ПВК "Вагнер", які вже узялися за навчання білоруських військовослужбовців, зокрема спецпризначенців.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 23 липня заявив, що бійці ПВК "Вагнер" чинять на нього тиск, щоб піти походом на Варшаву і Жешув. За його словами, найманці мають "погані настрої" оскільки пам'ятають, звідки приходила зброя, коли вони воювали в Бахмуті.

У відповідь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 24 липня повідомив, що в Польщі формують спеціальні саперні підрозділи для протидії загрозам з боку "вагнерівців". Новий батальйон інженерних військ буде дислокований недалеко від Сувалкського коридору.