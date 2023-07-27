Миллиарды на прислугу: российские олигархи под санкциями в Британии продолжают тратить деньги, — NYT

В СМИ сообщают, что британское правительство предоставило подсанкционным бизнесменам лицензии, которые позволяют пользоваться частью замороженных счетов. Кроме того, олигархи получают пособия для покрытия основных потребностей.

Российские бизнесмены, находясь под санкциями Великобритании, продолжают тратить сотни тысяч долларов на домашнюю прислугу, а также получают пособия от правительства. Об этом сообщают The New York Times (NYT), проанализировав финансовые документы королевства.

По информации издания, британское правительство разрешило российским олигархам тратить большие суммы денег на различные предметы роскоши, предоставив, так называемые, лицензии — официальные разрешения пользоваться частью активов даже при заморозке счетов.

Согласно документам, которые изучили журналисты, российскому банковскому магнату Михаилу Фридману одобрили лицензию на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих. Выплата примерно за десять месяцев составила £300 000. Кроме того, Фридман, по информации журналистов, получал ежемесячное пособие в размере примерно £7000 для покрытия основных потребностей своей семьи.

Также журналисты сообщают, что британские чиновники разрешили бывшему деловому партнеру Фридмана Петру Авену получать ежемесячное пособие в размере £60 000.

По информации NYT, сотрудники правоохранительных органов, которые следят за попытками обойти черные списки, "были разочарованы этими решениями и системой лицензирования, которая, по их мнению, подрывает действие санкций".

При этом представитель Министерства финансов Великобритании отказался публично комментировать конкретные случаи, заверив, что лицензии "строго контролируются" и выдаются для обеспечения платежей первой необходимости.

Журналисты сообщают, что подобное лицензирование подчеркивает проблемы, с которыми столкнулось британское правительство после Brexit. Санкции в отношении российских олигархов несут последствия для британского бизнеса и экономики в целом. А лицензии фактически позволяют обходить ограничения и продолжать вести бизнес в стране.

В издании добавляют, что на прошлой недели российского бизнесмена Олега Тинькова исключили из черного списка санкций в результате судебной тяжбы. Фридман также оспаривает введение ограничений в суде.

Фокус писал, что в марте 2023 года российские олигархи Олег Тиньков и Михаил Фридман пытались добиться исключения своих имен из западных санкционных списков. Их поддержали российские оппозиционеры Михаил Ходорковский и Леонид Волков. Они считают. что ограничения должны быть связаны с публичной позицией человека касательно военной агрессии РФ в Украине и путинского режима.