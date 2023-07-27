Наступление на Мариупольском направлении: ВСУ освободили село Старомайорское (видео)

Президент Зеленский показал бойцов двух подразделений ВСУ, которые вошли в ранее оккупированное село и развернули там украинский флаг.

В селе Старомайорское в Донецкой области бойцы ВСУ установили флаг Украины. Об освобождении населенного пункта на южном отрезке фронта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные заявили об освобождении Старомайорского. При этом президент подчеркнул, что "наши ребята" освободили "наш юг".

На записи слышно, что деоккупацию осуществили бойцы двух подразделений: 35 бригады и батальона Теробороны "Арей".

Отметим, Старомайорское — село в Волновахском районе Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы. Площадь села — почти 2 кв. км, количество довоенного населения — около 280 человек.

Ситуация возле Старомайорского в Донецкой области — DeepState

Населенный пункт, об освобождении которого сообщили украинские бойцы, расположен на Мариупольском направлении. Расстояние до Мариуполя — около 90 км.

Отметим, несколько часов назад президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ на юге действительно активизировалось. По его мнению, наступление остановили "героические" российские подразделения, которым он пообещал вручить награды.

Аналогичное сообщение поступило от представителя Венгрии: начальник канцелярии премьер-министра Виктора Орбана утверждал, что особых успехов у Сил обороны Украины нет.

Напоминаем, представительница Министерства обороны Анна Маляр днем 26 июля сообщила, что есть "постепенное продвижение" на южном отрезке фронта. При этом упоминался населенный пункт Старомайорское.

Кроме того, бойцы ВСУ опубликовали видео боя, предполагают, возле Старомайорского. На видео показана спецоперация по обезвреживанию российского подразделения: взятие в плен двух солдат и ликвидацию остальных.