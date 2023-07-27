Посетил больницы и Спасо-Преображенский собор: Зеленский приехал в Одессу (фото, видео)

В Офисе президента отметили, что глава государства проведал украинских защитников, которые проходят реабилитацию в медучреждениях Одессы.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посетил Одессу. Об этом сообщил Офис президента Украины в Telegram.

Сообщается, что украинский лидер ознакомился с работой реабилитационных отделений в медучреждениях, где украинские военнослужащие проходят программы физической реабилитации и восстановления.

В Офисе президента сообщили о визите Зеленского в Одессу

О поездке Владимира Зеленского в Одессу также написали местные Telegram-каналы. Авторы каналов сообщили, что президент посетил поврежденный российскими оккупантами Спасо-Преображенский собор.

Позже в Офисе президента подтвердили визит Владимира Зеленского в Спасо-Преображенский собор и обнародовали соответствующие фото. Главе государства рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.

Владимир Зеленский в Спасо-Преображенском соборе

Удар ВС РФ по Спасо-Преображенскому собору: что известно

Ночью 23 июля российские оккупанты осуществили новый массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ.

По данным Ukraine Media Center Odesa, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора, из-за чего ее придется снести. При этом нижний храм уцелел, и комиссия разрешила проводить там службы.

На обстрел Одессы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что российские войска получат ответ от Украины за атаку на город.

В посольстве Италии в Украине сообщили, что готовы помочь Украине реконструировать Одессу после российских обстрелов 23 июля. В частности, речь идет о Спасо-Преображенском соборе. В посольстве добавили, что российские военные "уничтожают европейскую цивилизацию".