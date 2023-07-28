Должны использовать брешь: эксперты назвали условия, при которых ВСУ освободят больше территорий

По словам журналистов, у Сил обороны Украины есть возможность освободить больше территорий. Российские войска южнее Орехова истощены после нескольких недель боев.

Украинское командование отправило дополнительные войска в Запорожскую область. Это говорит о том, что ВСУ удалось найти слабые позиции в российской обороне. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на западных чиновников.

Как заявила эксперт по российским вооруженным силам в Rand Corp. Дара Массикот, резервы должны воспользоваться брешью, а не пытаться пробить ее "тараном".

"Резервы должны были использовать брешь, а не быть тараном для ее создания", — сказала она.

По ее словам, есть признаки того, что российские войска южнее Орехова истощены после нескольких недель боев.

Как заявил отставной офицер морской пехоты США Марк Канчиан, у Сил обороны Украины есть возможность освободить больше территорий.

"Если украинцы введут новые свежие войска и смогут прорваться, то они смогут использовать свое преимущество в бронетехнике, чтобы захватить большую территорию", — сказал он.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал журналистам, пока что боевые действия не представляют собой "особой эскалации".

"Это наступление продолжается уже довольно давно. Оно ничем не отличается от других дней. Как только произойдет что-то важное, мы очень быстро узнаем", — сказал Сак.

Напомним, что замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как идет контрнаступление ВСУ. По ее словам, украинские силы продолжают продвигаться южнее Бахмута. Сейчас идут бои в таких населенных пунктах как Курдюмовка, Клещиевка и Андреевка.

"Мы видим уже признаки того, что врагу все сложнее и сложнее сопротивляться. И наши защитники полны сил для того, чтобы двигаться дальше", — сказала она.