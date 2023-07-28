"Оккупантам сложнее сопротивляться": Маляр рассказала, как идет контрнаступление ВСУ (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские силы продолжают продвигаться южнее Бахмута. Сейчас идут бои в таких населенных пунктах как Курдюмовка, Клещиевка и Андреевка.

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Есть все признаки того, что российским оккупантам все сложнее сопротивляться под натиском ВСУ. Об этом заявили замминистра обороны Анна Маляр во время эфира телемарафона.

По ее словам, украинские военные продолжают ослаблять оборону ВС РФ. Так, каждую неделю контрнаступления ВСУ ликвидируют сотни оккупантов, а также уничтожают десятки складов с оружием и боеприпасами, множество единиц военной техники врага.

"Мы видим уже признаки того, что врагу все сложнее и сложнее сопротивляться. И наши защитники полны сил для того, чтобы двигаться дальше", — сказала Маляр.

Она также отметила, что украинские силы продолжают продвигаться южнее Бахмута. Сейчас идут бои в таких населенных пунктах как Курдюмовка, Клещиевка и Андреевка. Там российски силы используют артиллерию и минометы. А вот севернее Бахмута Силы обороны Украины отбивают атаки россиян.

Кроме того, по словам Маляр, есть уверенное, хоть и постепенное, наступление украинских сил на южных направлениях в сторону Мелитополя и Бердянска.

"Мы двигаемся, но нужно понимать, с каким усилием и сопротивлением врага мы сталкиваемся", — сказала замминистра.

Также она заявила, что враг пытается отвлечь Силы обороны, наступая на Лиманском и Купянском направлениях. Они пытаются выбить ВСУ с позиций, которые те заняли, но у них пока ничего не выходит.

Анна Маляр о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что сообщалось, что ВСУ освободили село Старомайорское. Президент Зеленский показал бойцов двух подразделений ВСУ, которые вошли в ранее оккупированное село и развернули там украинский флаг.

Кроме того, бойцы ВСУ опубликовали видео боя, предполагают, возле Старомайорского. На видео показана спецоперация по обезвреживанию российского подразделения: взятие в плен двух солдат и ликвидацию остальных.