"Окупантам складніше чинити опір": Маляр розповіла, як триває контрнаступ ЗСУ (відео)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські сили продовжують просуватися на південь від Бахмута. Зараз тривають бої в таких населених пунктах, як Курдюмівка, Кліщіївка та Андріївка.

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Є всі ознаки того, що російським окупантам дедалі складніше чинити опір під натиском ЗСУ. Про це заявили заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час ефіру телемарафону.

За її словами, українські військові продовжують послаблювати оборону ЗС РФ. Так, щотижня контрнаступи ЗСУ ліквідують сотні окупантів, а також знищують десятки складів зі зброєю та боєприпасами, безліч одиниць військової техніки ворога.

"Ми бачимо вже ознаки того, що ворогу все складніше і складніше чинити опір. І наші захисники сповнені сил для того, щоб рухатися далі", — сказала Маляр.

Вона також зазначила, що українські сили продовжують просуватися південніше Бахмута. Наразі тривають бої в таких населених пунктах як Курдюмівка, Кліщіївка та Андріївка. Там російські сили використовують артилерію та міномети. А от північніше Бахмута Сили оборони України відбивають атаки росіян.

Крім того, за словами Маляр, є впевнений, хоч і поступовий, наступ українських сил на південних напрямках у бік Мелітополя і Бердянська.

"Ми рухаємося, але потрібно розуміти, з яким зусиллям і опором ворога ми стикаємося", — сказала заступниця міністра.

Також вона заявила, що ворог намагається відволікти Сили оборони, наступаючи на Лиманському та Куп'янському напрямках. Вони намагаються вибити ЗСУ з позицій, які ті зайняли, але в них поки що нічого не виходить.

Анна Маляр про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Старомайорське. Президент Зеленський показав бійців двох підрозділів ЗСУ, які увійшли в раніше окуповане село і розгорнули там український прапор.

Крім того, бійці ЗСУ опублікували відео бою, припускають, біля Старомайорського. На відео показано спецоперацію зі знешкодження російського підрозділу: взяття в полон двох солдатів і ліквідацію решти.