Новая атака на Москву: в РФ сообщили об уничтожении беспилотника и обвинили во всем ВСУ

Украинский БПЛА, как утверждают в Минобороны страны-агрессора, должен был атаковать объекты в Подмосковье, но был оперативно уничтожен системами ПВО.

В ночь на 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ атаковал "вражеский беспилотник". Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам российского чиновника, некий БПЛА предпринял попытку атаки, но был сбит силами ПВО ВС РФ.

"Разрушений и пострадавших нет", — отметил Собянин.

Позже в Министерстве обороны РФ подтвердили слова мэра Москвы. Там заявили, что утром якобы пресечена попытка "киевского режима" осуществить атаку по объектам на территории Московской области.

"Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — отметили в Минобороны страны-агрессора.

Правда, о каких именно объектах идет речь, не сообщается.

Ранее расследователь "Радио Свобода" Марк Крутов анализировал, какие здания атаковали дроны в Москве 24 июля и как их выбрали перед массированным ударом.

"С репутационной точки зрения, это, конечно, большой ущерб, поскольку это буквально 15 минут от Кремля, 300 метров от здания Минобороны и того самого знаменитого "Панциря" на крыше Минобороны, который установлен чуть ли не над кабинетом Шойгу", — отметил расследователь.

Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев 25 июля сказал, что Украина может продавить российскую оборону. Он заявил, что детали последствий недавней атаки на Москву мы не узнаем из-за российской пропаганды, однако расследователи Bellingcat уверяют, что в российской столице есть повреждения после ударов беспилотников.