"Дырявая ПВО": Украина может продавить российскую оборону, — военный эксперт

По словам Владислава Селезнева, детали последствий недавней атаки на Москву мы не узнаем из-за российской пропаганды, однако расследователи Bellingcat уверяют, что в российской столице есть повреждения после ударов беспилотников.

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24 июля неподалеку от здания Министерства обороны РФ прогремели взрывы. Это указывает на то, что у россиян "дырявая ПВО", а потому важные военные объекты нужно продолжать атаковать. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"То, что взрывы пришлись на наиболее охраняемый район Москвы — это очевидно. А значит, у россиян ПВО дырявая, ее можно и нужно продавливать, осуществляя массированные атаки на важные военные объекты", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что главная миссия украинской армии во время контрнаступления — уничтожение российского военного потенциала, складов с боеприпасами, бронетехники, вооружений, логистических центров, маршрутов, командных пунктов, пунктов управления и связи и центров принятия решений.

По словам эксперта, история с Москвой — это о центре принятия решений и об объектах, которые "отвечают за планирование и организацию определенных боевых операций". В частности, 24 июля прилет дрона произошел недалеко от здания Минобороны РФ, где расположен главный ситуационный центр Вооруженных сил врага и специфические подразделения киберзащиты главного управления Генштаба. Он считает, что детали последствий атаки мы не узнаем из-за российской пропаганды, однако журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что повреждения все же есть.

Владислав Селезнев отдельно напомнил, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что атаки на Москву будут продолжаться.

Напомним, 24 июля беспилотник атаковал здание возле Министерства обороны в центре Москвы. У Шойгу подтвердили атаки дронов и обвинили Украину в "теракте". Также в РФ заявили, что обошлось без серьезных разрушений, поскольку беспилотники были подавлены системами РЭБ.

Также 24 июля сообщили о падении еще одного БПЛА в Новой Москве, РосСМИ сообщили о крушении дрона вертолетного типа.

Тогда как военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, что российская ПВО представляет собой советские системы, которые не рассчитаны на борьбу с дронами.