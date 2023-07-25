"Дірява ППО": Україна може продавити російську оборону, — військовий експерт

Зі слів Владислава Селезньова, деталі наслідків нещодавньої атаки на Москву ми не дізнаємося через російську пропаганду, однак розслідувачі Bellingcat запевняють, що у російській столиці є ушкодження після ударів безпілотників.

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24 липня неподалік будівлі Міністерства оборони РФ пролунали вибухи. Це вказує на те, що в росіян "дірява ППО", а тому важливі військові об'єкти потрібно й надалі атакувати. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Те, що вибухи припали на район Москви, що найбільш охороняється — це очевидно. А отже, у росіян ППО дірява, її можна і потрібно продавлювати, здійснюючи масовані атаки на важливі військові об'єкти", — сказав Владислав Селезньов.

Він зазначив, що головна місія української армії під час контрнаступу — знищення російського військового потенціалу, складів із боєприпасами, бронетехніки, озброєнь, логістичних центрів, маршрутів, командних пунктів, пунктів управління та зв'язку і центрів ухвалення рішень.

Зі слів експерта, історія з Москвою — це про центр ухвалення рішень та про об'єкти, що "відповідають за планування та організацію певних бойових операцій". Зокрема, 24 липня приліт дрона стався неподалік будівлі Міноборони РФ, де розташований головний ситуаційний центр Збройних сил ворога та специфічні підрозділи кіберзахисту головного управління Генштабу. Він вважає, що деталі наслідків атаки ми не дізнаємось через російську пропаганду, проте журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що ушкодження все ж є.

Владислав Селезньов окремо нагадав, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що атаки на Москву продовжуватимуться.

Нагадаємо, 24 липня безпілотник атакував будівлю біля Міністерства оборони в центрі Москви. У Шойгу підтвердили атаки дронів та звинуватили Україні в "теракті". Також у РФ заявили, що обійшлося без серйозних руйнувань, оскільки безпілотники були придушені системами РЕБ.

Також 24 липня повідомили про падіння ще одного БПЛА в Новій Москві, РосЗМІ повідомили про катастрофу дрона вертолітного типу.

Тоді як військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський розповів, що російська ППО являє собою радянські системи, які не розраховані на боротьбу з дронами.