Искали позиции Сил обороны: российская ДРГ пыталась прорвать границу в Сумской области, — ГПСУ

Украинские военнослужащие, как отмечают в командовании, в таких случаях открывают огонь на поражение, и выжившим россиянам не остается ничего, как только отойти за пределы государственной границы.

Накануне, 27 июля, ВСУ отразили очередную диверсионно-разведывательную вылазку группы оккупационных войск в Сумской области. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области", — сообщил представитель ВСУ.

По его словам, в подобных случаях украинские защитники — пограничники, подразделения ВСУ или Национальной гвардии — стреляют на поражение сразу же. Выжившим россиянам не остается ничего, как только отойти за пределы границы.

Демченко отметил, что подобные усилия российских войск главным образом направлены на поиски расположения Сил обороны Украины. Более того, ДРГ используются и для других целей, в частности для минирования местности, чтобы наносить потери защитникам Украины.

Напомним, что Силы обороны Украины продвинулись еще дальше в Запорожской области. На подтвержденных кадрах одна украинская бронемашина оказалась у противотанковых укреплений ВС РФ недалеко от села Вербовое. Украинская техника, хотя и без подкрепления, оказалась так близко к позициям ВС РФ без видимых повреждений. Аналитики назвали это свидетельством новых успехов Сил обороны.

Также сообщалось, что в оккупированном Шахтерске прогремели взрывы. Российские войска сообщают о "прилете" в нефтебазу. По данным российских СМИ, после массированных обстрелов на территории нефтебазы произошел пожар. В оккупационной администрации говорят о ракетном ударе.