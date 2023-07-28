Шесть дивизий: Польша увеличивает численность войска почти вдвое, — вице-премьер

Польша последовательно реализует цель увеличить численность своей армии до 300 тысяч бойцов, отметил министр обороны страны Мариуш Блащак. Для этого был принят закон о добровольной воинской службе.

Защита границ и внутренней безопасности является обязанностью государства, поэтому польское правительство усиливает военный потенциал страны. Как заявил 27 июля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, польская армия, которая раньше состояла из трех дивизий, теперь будет иметь шесть. Об этом сообщает Polskie radio 24.

По словам политика, предыдущая польская власть сокращала вооруженные силы страны и присутствие армейцев к востоку от Вислы. Теперь же нынешняя власть увеличивает контингент, восстанавливая военные части и создавая новые.

"Последние десятилетия всегда, по крайней мере потенциально, районы к востоку от Вислы были наиболее опасными и такими которые, согласно определенным концепциям восточного фланга НАТО, должны были быть просто оставлены, переданы противнику, и только потом должна была быть контратака и их возвращение", — подчеркнул Качиньский.

Однако такая концепция была пересмотрена и польско-белорусская граница будет усилена.

"Наша армия, которая раньше состояла только из трех дивизий, теперь будет состоять из шести, а со временем, возможно, появится и резервная дивизия, — заявил вице-премьер.

Министр обороны Мариуш Блащак добавил, что сегодня Войско польское насчитывает 172 тысячи воинов. В будущем их будет 300 тысяч.

"Нашей целью является то, чтобы Войско Польское насчитывало не менее 300 тысяч военных. Мы эту цель последовательно реализуем. На основании закона о защите отечества, принятого в прошлом году, мы ввели добровольную военную службу", — заявил Блащак.

Напомним, американские журналисты из Washington Post сообщили, что Польша усилила восточную границу после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь вместе с подразделениями наемников. По словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинская сторона также перебросила дополнительный личный состав на северо-запад.