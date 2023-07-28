МАГАТЭ подтверждает: возле Запорожской ЗАЭС прогремели взрывы (видео)

По данным Госатомрегулирования, в период с 26 по 27 июля около Запорожской АЭС прозвучало два взрыва. Кроме того, на территории станции международным специалистам удалось выявить мины.

На территории, граничащей с оккупированной регионом Запорожской АЭС, были зарегистрированы взрывы. Это зафиксировали наблюдатели Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает глава Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга.

Согласно заявлению наблюдателя МАГАТЭ, взрывы были зафиксированы на территории, прилегающей к Запорожской АЭС, в период с 26 по 27 июля. Кроме того, эксперты также обнаружили на территории станции мины.

"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", — заявил Кориков.

Напомним, 26 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что оккупанты полностью отключили украинскую сторону от мониторинга ситуации на Запорожской атомной электростанции, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент

24 июля россияне перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов". В "Энергоатоме" отметили, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодный останов".

Ранее, 6 июля, сообщалось о том, что Россия планирует перевести 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов". В "Энергоатоме" заявили, что захватчики сознательно не выполняют требования украинского регулятора и создают аварийную ситуацию. Часть атомщиков покинула территорию станции.