Всех туристов-"вагнеровцев" примем как положено: в Польше ответили Лукашенко

По словам руководителя польского МВД, он относится к словам Лукашенко "спокойно", поскольку в них много элементов психологической войны.

В Министерстве внутренних дел Польши отреагировали на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который предположил, что "вагнеровцы" могут зайти на польскую территорию с территории Беларуси. Слова Каминского цитирует радиостанция RMF FM.

По словам руководителя польского МВД, он относится к словам белорусского лидера "спокойно", поскольку в них "много элементов психологической войны".

"Враги нашей страны с востока хотели бы, чтобы наши граждане были встревожены и лишены чувства безопасности. Мы не воспринимаем это (слова Лукашенко. — ред.) серьезно. И всех потенциальных "туристов" будем принимать адекватно и как положено. Если будут серьезные инциденты, связанные с "вагнеровцами" на границах стран НАТО и ЕС, как-то Польша, Литва и Латвия, мы, несомненно, будем принимать меры вместе. И я не исключаю, что если мы будем считать, что это правильная реакция в этот момент, то это приведет к полной изоляции Беларуси, и белорусский режим должен это осознавать", — подчеркнул он.

Каминский подчеркнул, что в Польше не будет "зеленых человечков", которые безнаказанно будут действовать на польской границе, а любая армия НАТО способна "в кратчайшие сроки" победить "вагнеровцев".

Напомним, что 23 июля Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" хотят пойти на Варшаву и Жешув, потому что "имеют зуб" на тех, кто поставлял в Бахмут оружие. В то же время он отметил, что сам против таких настроений и попросил Путина также обратить на это внимание.

Ранее сообщалось, что Польша формирует специальное саперное подразделение, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК "Вагнер".