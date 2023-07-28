Сюр в России: "Совет матерей и жен" признали иноагентом и запретили его деятельность (видео)

Движение оказалось в реестре Минюста из-за репоста публикации СМИ-иноагента, а саму руководительницу организации признали иностранным агентом после того, как СМИ-иноагенты разместили ее интервью о проблемах мобилизации.

В России организация "Совет матерей и жен", которая появилась после начала мобилизации в сентябре 2022 года, объявила о прекращении работы из-за того, что Минюст признал ее иноагентом. Об этом сообщила сообщила руководительница движения Ольга Цуканова.

Совет внесли в реестр иноагентов в конце мая. Позже Замоскворецкий районный суд Москвы отказал в снятии этого статуса.

"Мы не хотим с этим клеймом действовать дальше, потому что в таком виде это просто унизительно для женщин. И мы приняли решение, что в том виде, в котором "Совет матерей и жен" работал все эти месяцы, помогал мобилизованным, помогал солдатам срочной службы, не может существовать", — отметила Цуканова.

По словам Цукановой, "Совет матерей и жен" оказался в реестре из-за репоста публикации СМИ-иноагента. Саму Цуканову признали иностранным агентом после того, как СМИ-иноагенты разместили ее интервью о проблемах мобилизации.

Напомним, что Министерство юстиции России 31 марта внесло в список агентов иностранного влияния музыканта, лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского. Вокалист группы, который уже несколько лет живет в США, негативно отзывался о россиянах и участвовал в сборе средств для украинцев.

Ранее сообщалось, что 17 мая суд РФ заочно арестовал основателя телеканала "1+1" Александра Роднянского. Минюст РФ внес продюсера в реестр "иноагентов" за то, что он неоднократно высказывался против войны в Украине.