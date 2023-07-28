Украинцы уверены в победе и не готовы идти на компромиссы с Москвой, — соцопрос

В целом украинцы демонстрируют высокую веру в победу: 77% полностью уверены в ней, 16% — скорее верят в поражение РФ.

Всеукраинская общественная организация"ОПОРА" 27 июля опубликовала результаты социологического опроса Международного центра украинской победы (ICUV), проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром политической социологии, согласно которым три четверти граждан полностью уверены в нашей победе в войне с Россией.

По результатам опроса, 77% полностью уверены в победе, 16% — скорее верят в победу, 51% украинцев не готовы идти ни на какие компромиссы с врагом и готовы продолжать войну до победы.

Для 70% граждан победой будет освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины. 36% опрошенных украинцев согласны на некоторые уступки, но не за счет отказа от части территорий и вступления Украины в НАТО и ЕС. Только 6% украинских граждан поддерживают идею "мира любой ценой".

Для 60% опрошенных важным показателем победы является также возвращение всех пленных и депортированных, а наказание военных преступников — для 51%.

78% считает всех россиян ответственными за агрессию, а 57% хотят видеть наказанными всех, кто имел прямое отношение к планированию, одобрению, организации и совершению военных преступлений.

"Для меня, как и для многих, очевидно, что вопрос справедливости и вопрос окончания войны очень связаны. То есть 51% хочет наказания для российских военных преступников и связывает это прямо с очертаниями украинской победы", — отметила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины — а это 95% — ожидают от государства, что оно будет добиваться от России выплаты компенсации за нанесенный ущерб во время войны. При этом, в возможность реального получения репараций верят только 40% населения.

Опрос проводился методом face-to-face в течение 5-15 июня 2023 г. Всего было опрошено 2001 респондент в возрасте от 18 лет.

Напомним, 27 июля у Байдена положительно оценили успехи ВСУ в контрнаступлении. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, оценить эффективность контрнаступления может только тот, кто ответственен за его планирование и проведение. Он считает, что ВСУ продвигаются в нормальном темпе.

Днем ранее издание NYT сообщило о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас осуществляется на юго-востоке страны.