Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр для танков Leopard: названы сроки

По словам исполнительного директора Rheinmetall Армина Паппергера, украинцы сейчас проходят подготовку в Германии для дальнейшей работы в ремонтном центре.

Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, предоставленной Германией, через несколько недель. Об этом сказал исполнительный директор компании Армин Паппергер изданию Spiegel 28 июля.

Сообщается, что Берлин передал Украине танки Type 2A6 Leopard, которые необходимо регулярно обслуживать. В публикации также говорится, что в ближайшие месяцы потребность в ремонте, вероятно, возрастет из-за контрнаступления ВСУ.

В Rheinmetall отметили, что готовятся ремонтировать танки Leopard и другую военную технику на территории Украины. По словам Армина Паппергера, первый такой ремонтный центр будет запущен уже через несколько недель.

"Сейчас мы готовим украинцев для этой работы в Германии. Мы хотим начать работу после летнего перерыва", — сказал Паппергер журналистам.

Как отмечают журналисты, появление ремонтных центров для западной техники в Украине может принести существенные логистические преимущества, так как поврежденные танки не придется больше переправлять через границу.

Авторы статьи также отмечают, что ранее была достигнута договоренность с Польшей, касательно пункта обслуживания военной техники в стране. Еще один ремонтный центр компания Rheinmetall планирует открыть в Румынии.

Напомним, 25 июля немецкий оборонный гигант Rheinmetall заявил, что в ближайшие месяцы Украина получит сразу два ЗРК Skynex с пушками калибром 35-мм. Отмечается, что успех ВСУ Gepard показывает важность противовоздушной обороны пушечного типа.

Ранее, 20 июля, владелец Rheinmetall отреагировал на угрозы российских официальных лиц о том, что танковый завод немецкого концерна, построенный в Украине, станет "законной целью" для ударов.

Мы также писали о том, что 10 июля Армин Паппергер заявил о намерении Rheinmetall открыть завод бронетехники в Украине в течение 12 недель. Сообщалось, что кроме танков, на предприятии будут изготавливать и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs.