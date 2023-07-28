Испытания проходят успешно: стелс-бомбардировщик B-21 готовят к первому полету

Производитель Northrop Grumman ожидает, что после первого полета ВВС США подпишут контракт на мелкосерийное производство.

За последние несколько месяцев новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider провел свое первое испытание на "включение" приблизив его еще на один шаг к первому полету. Об этом сообщает журнал Air&Space Forces.

Компания Northrop Grumman подтвердила намерения провести первый полет B-21 до конца нынешнего года. После этого производитель ожидает получить контракт на начало мелкосерийного производства. Генеральный директор Кэти Уорден заявила, что компания не ожидает никаких прибылей от мелкосерийного производства из-за инфляции, которая влияет на контракт, где цена на самолет зафиксирована. Однако ВВС США выделят 60 млн долларов для смягчения инфляции.

"Мы успешно запустили первый испытательный самолет для летных испытаний в этом квартале", — заявила Уорден.

В оборонном предприятии заявляют, что они не планируют получать прибыль и в случае выделения 60 млн, потому что США выделят 60 млн только в этом финансовом году. Но работа с американским правительством будет продолжаться.

В Воздушных силах США предупредили, что вероятно, публично объявлять дату первого полета B-21 Raider они не будут. Самолет поднимется в воздух тогда, когда будет к этому готов. Вместе с тем представитель армии добавил, что он уже близко.

Напомним, 23 мая СМИ писали, что стелс-бомбардировщик B-21 сможет летать автономно и управлять беспилотниками.

17 марта по данным журналистов, в США отложили первый вылет бомбардировщика B-21 .