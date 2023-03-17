В США отложили первый вылет бомбардировщика-невидимки B-21: в чем проблема

Руководство ВВС США сообщило, что первый полет новейшего самолета переносится на несколько месяцев, а в настоящее время проходят наземные испытания машины.

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Первый полет новейшего бомбардировщика-невидимки B-21 Raider состоится на несколько месяцев позже, чем предполагало руководство Военно-воздушных сил США. Вместе с тем министр ВВС Фрэнк Кендалл 16 марта заявил, что подготовка к первому вылету самолета находится в пределах запланированного графика. Об этом сообщает издание Military Times.

Представители компании Northrop Grumman, отвечая на вопрос журналистов, уточнили, что они все же рассчитывают осуществить первый полет B-21 с учетом готовности и эксплуатационных возможностей.

"Программа продолжает фокусироваться на зрелости системы, готовности производства, чтобы наилучшим образом подготовить B-21 к первому полету и эффективной кампании летных испытаний, ведущей к первоначальным эксплуатационным возможностям", — заявили в Northrop Grumman.

Между тем обозреватели отметили, что после того, как B-21 был представлен публике 2 декабря, ВВС США и Northrop Grumman никогда публично не называли дату первого полета этого бомбардировщика. Также отказался сообщить о причинах задержки первого вылета самолета и министр Фрэнк Кендалл. Он сказал, что задержка была связана с внутренним графиком, установленным ВВС, и не указывал на более серьезные проблемы с программой.

По его словам, журналисты озвучивали "агрессивный" график, в то время как в базовом графике запланированный первый полет сорвался на несколько месяцев. Министр подчеркнул, что B-21 — это совершенно новая конструкция самолета, поэтому необходимо было провести летные испытания, прежде чем машина поступит в производство.

Обозреватели уточнили, что первый B-21, получивший номер 001, в последние месяцы проходил наземные испытания в рамках подготовки к первому полету на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии, где ВВС проведут дальнейшие летные испытания.

Напомним, 10 февраля Военно-воздушные силы США подтвердили, что шестой стелс-бомбардировщик B-21 Raider перешел в стадию строительства. Пока неизвестно сколько всего ВВС заказали таких машин, но вполне вероятно, что как раз шесть.