У США відклали перший виліт бомбардувальника-невидимки B-21: у чому проблема

Керівництво ВПС США повідомило, що перший політ найновішого літака переноситься на кілька місяців, а зараз проходять наземні випробування машини.

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Перший політ нового бомбардувальника-невидимки B-21 Raider відбудеться на кілька місяців пізніше, ніж передбачало керівництво Військово-повітряних сил США. Водночас міністр ВПС Френк Кендалл 16 березня заявив, що підготовка до першого вильоту літака перебуває в межах запланованого графіка. Про це повідомляє видання Military Times.

Представники компанії Northrop Grumman, відповідаючи на запитання журналістів, уточнили, що вони все ж таки розраховують здійснити перший політ B-21 із урахуванням готовності й експлуатаційних можливостей.

"Програма продовжує фокусуватися на зрілості системи, готовності виробництва, щоб якнайкраще підготувати B-21 до першого польоту й ефективної кампанії льотних випробувань, що веде до початкових експлуатаційних можливостей", — заявили в Northrop Grumman.

Водночас оглядачі зазначили, що після того, як B-21 було представлено публіці 2 грудня, ВПС США та Northrop Grumman ніколи публічно не називали дату першого польоту цього бомбардувальника. Також відмовився повідомити про причини затримки першого вильоту літака й міністр Френк Кендалл. Він сказав, що затримка була пов'язана з внутрішнім графіком, встановленим ВПС, і не вказував на серйозніші проблеми з програмою.

За його словами, журналісти озвучували "агресивний" графік, тоді як у базовому графіку запланований перший політ зірвався на кілька місяців. Міністр підкреслив, що B-21 — це абсолютно нова конструкція літака, тому необхідно було провести льотні випробування, перш ніж машина надійде у виробництво.

Оглядачі уточнили, що перший B-21, який одержав номер 001, останніми місяцями проходив наземні випробування в межах підготовки до першого польоту на базі ВПС Едвардс у Каліфорнії, де ВПС проведуть подальші льотні випробування.

Нагадаємо, 10 лютого Військово-повітряні сили США підтвердили, що шостий стелс-бомбардувальник B-21 Raider перейшов у стадію будівництва. Поки невідомо, скільки всього ВПС замовили таких машин, але цілком імовірно, що саме шість.