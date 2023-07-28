Суд арестовал главного военкома Ровненской области, который избил военного: что ему грозит

Если вину военкома Луцюка докажут, то он может сесть в тюрьму на 12 лет, сообщают в ГБР.

Глава Ровненского областного территориально центра социальной поддержки и комплектования Сергей Луцюк, подозреваемый в избиении военного, был арестован по решению суда (помещен в СИЗО). Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Так, Ровненский городской суд определил меру пресечения для Сергея Луцюка в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. При этом срок ареста не указывается.

Сергей Луцюк, глава Ровненского ТЦК и СП Фото: Скриншот

В Ровно военком избил военного — что известно

27 июля в ГБР сообщили, что разоблачили главу областного ТЦК и СП Ровенской области Сергея Луцюка, который избил битой подчиненного военнослужащего. При этом следствие установило, что действо снимал на телефон глава районного ТЦК.

Что грозит военкому

Согласно законодательству Украины, главный военком может быть признан виновным в превышении своих военных полномочий и власти, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). За такое преступление ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы, отметили в ГБР.

Однако окончательное решение примет суд на основе представленных доказательств и проведенного расследования.

Напомним, 27 июля стало известно, что суд наложил арест на имущество и деньги, принадлежащие бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову и его родственникам. Борисова подозревают в незаконном обогащении.