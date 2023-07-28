"У меня в голове диссонанс": пилот Karaya разозлился из-за взяточничества на украинской таможне

Вадим Ворошилов возмутился из-за того, что украинские таможенники незаконно зарабатывают на согражданах пока на фронте гибнут военные, которые защищают всю страну.

Украинский пилот, майор Воздушных сил ВСУ и Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA возмутился, что на пограничном пункте "Устилуг" Волынской области работники таможни требуют с украинцев деньги для быстрого прохождения таможенного контроля. Об этом летчик узнал от жены, которая застряла в пробке на границе с Польшей. Свое возмущение выходкой волынских таможенников Вадим Ворошилов выразил на своей странице в соцсети.

По словам пилота, его жена с 8 утра стоит на границе в очереди из авто, которые вот уже много часов подряд просто не двигаются, зато есть машины, которые преодолевают все таможенные преграды быстро, за "отдельную плату".

"Что не так с таможенной службой, и когда это кончится? С*ка, у меня в голове просто диссонанс, как такое может быть? Кто-то должен сдерживать врага и защищать с оружием в руках тех таможенников на пункте пропуска "Устилуг", чтобы они спокойно зарабатывали на гражданах Украины? Как-то так получается... Или я чего-то не понимаю, или меня дезинформировали, просто не знаю", — написал KARAYA.

Герой Украины Вадим Ворошилов в октябре уничтожил пять вражеских беспилотников. Позже в Винницкой области нашли обломки ракеты, которая ликвидировала одну из воздушных целей. В результате противовоздушного боя, обломками от взрыва был поврежден самолет Героя, но Вадим отвел свой истребитель от населенного пункта и успешно катапультировался.

5 декабря президент Владимир Зеленский постановил присвоить Вадиму Ворошилову звание Героя Украины и вручить орден "Золотая Звезда".