В Беларуси построили укрытие для "Искандеров", способных запускать ядерные заряды (фото, карта)

Со слов аналитиков Федерации американских ученых следует, что возле Осиповичей теперь слишком много военных объектов: и хранилища для "Искандеров", и склады для ядерных боезарядов, и лагерь наемников ЧВК "Вагнер", и полигон для пусков ракет.

В Беларуси в Осиповичах заметили укрытие, которое построили для хранения ОТРК "Искандер", способных нести ядерные боезаряды. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, которые исследовали в Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). О деталях событий в Беларуси говорится в материале на сайте федерации.

Аналитики FAS изучили спутниковые фотографии Maxar местности на юге города Осиповичи в центральном регионе Беларуси. В точке с координатами 53.288, 28.642 размещается 465 ракетная бригада белорусской армии. Теперь на небольшой площадке, которая несколько месяцев назад была пустой, появились новые объекты. Ученые предполагают, что это — укрытие для "Искандеров", которые Беларусь получила от России.

При увеличении на фотографии насчитали четыре пусковые установки "Искандер", длиной около 13 метров. Рядом — еще две машины, предназначенные для обслуживания ОТРК.

ОТРК "Искандер" и машины сопровождения — в Осиповичах Фото: Maxar

Разница между фотографиями, которые публикует Maxar — почти год: первая сделана 18 августа 2022 года, вторая — 4 июля 2023 года. Когда именно началось строительство — не известно.

Спутниковые фотографии местности, где построили хранилище для "Искандеров"

Местность возле Осиповичей "нашпигована" военными объектами напоминают специалисты FAS. В частности, называют еще два объекта, о которых было известно ранее:

полигон в точке с координатами 53.296, 28.536 — там ранее замечали ОТРК "Искандер" (в 4 км от нового хранилища);

склад оружия в точке 53.317, 28.813 — предполагают, что именно этот склад переоборудуют для хранения ядерного оружия (в 12 км от хранилища).

Также стоит отметить, что в 17 км к северо-западу — военная часть в поселении Цель, где несколько недель назад расположились наемники ЧВК "Вагнер".

Местность возле Осиповичей в Беларуси

Отметим, что президент России Владимир Путин в недавнем разговоре с главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что предоставляет своему союзнику ядерные боезаряды.

После этого Лукашенко выступил с заявлениями о том, что он готовится дать отпор возможному "нападению" и даже имеет точные координаты объектов, по которым готов ударить имеющимися средствами.

Западные разведки некоторое время не подтверждали перевозки ядерных боезарядов на территорию Беларуси. Но в конце концов все же признали, что определенные признаки этого они все же заметили.

Напоминаем, накануне, 27 июля, Владимир Путин во время саммита Россия-Африка подтвердил активизацию наступления ВСУ на юге. Однако, по его словам, наступление уже закончилось благодаря "героизму" российских солдат.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении села Старомайорского в Донецкой области: бойцы Сил обороны опубликовали видео, на котором возвращают украинский флаг в населенный пункт на юге.