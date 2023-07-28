"Служить будут все": Тарас Чмут призвал украинцев готовиться к мобилизации

Глава фонда "Повернись живим" считает, что в армии найдется место для всех. По его словам, у тех, кто еще не служит, есть возможность готовиться, изучая материалы и улучшая физическую подготовку.

Всем украинцам мужского пола рано или поздно придется служить в армии. Об этом сказал украинский военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью изданию BBC от 27 июля.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что сегодня может сделать простой украинец мужского пола, который не служил, однако понимает, что в стране идет мобилизация, Тарас Чмут сказал, что каждый военнослужащий когда-то был тем, кто не служил.

"Вы должны быть готовы к тому, что в этой войне все будут служить — так или иначе, рано или поздно. А дальше уже вопрос…" — сказал глава благотворительного фонда.

Тарас Чмут также отметил, что выполнять какую-то работу в армии может большинство людей. По его словам, место найдется для представителей самых разных профессий, нужно лишь желание и мотивация.

"Раньше в армии человек, нормально пользующийся Excel – это была большая ценность на уровне батальона", — отметил волонтер.

Глава фонда "Повернись живим" подчеркнул, что в первый день службы не требуется умение пользоваться всеми видами вооружений. Он отметил, что у тех, кто пока не вступил в ряды Сил обороны, пока есть возможность готовиться, изучая материалы и улучшая физическую подготовку.

"Но, во всяком случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все", — заключил Тарас Чмут.

Напомним, 28 июля Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко заявил, что без розысков и "уточнений" мобилизация сорвется. По его словам, добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% от плановой задачи.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации от 28 июля, мобилизация в Украине повлияла на рынок труда, ведь в большинстве региональных компаний до 20% от военнообязанных работников находятся в рядах ВСУ, а самой напряженной является ситуация в западном регионе страны.

Мы также сообщали, что 27 июля Верховная Рада проголосовала за решение, которое позволяет пролонгировать статус военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Парламент поддержал действие военного положения на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года.