Работал электриком: подозреваемого во взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре задержали

Мужчину, который предположительно заложил взрывное устройство на предприятии, зовут Сергей, пишут российские журналисты. Он родился в украинском Изяславе.

Мужчина, заложивший самодельное взрывное устройство на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, где 28 июля прогремел взрыв, работал там электриком. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Отмечается, что подозреваемого зовут Сергей О., ему 42 года. Мужчина родился в украинском городе Изяслав Хмельницкой области, однако проживал и был зарегистрирован в Тюмене. 27 июля Сергей зашел на территорию завода с пакетом, а вышел уже без.

По предварительным данным, подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство размером 20*40 сантиметров в заброшенном здании одного из цехов завода. Судя по записям с видеокамер, с территории завода Сергей выходил последним. После взрыва мужчина попытался уехать в Казахстан, но его задержали на границе.

В российских пабликах публикую фото предположительного подозреваемого Фото: Baza

Акционерное общество "Куйбышевский НПЗ" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области РФ. Завод функционирует с 1945 года, а с мая 2007 года входит в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие специализируется на выпуске моторного топлива.

Фокус писал, что в центре российского Таганрога в Ростовской области 28 июля прогремели взрывы. По данным росСМИ, пострадали пять человек. Рядом с местом взрыва виднеется воронка размером пять на пять метров. Среди версий случившегося обсуждаются от "неизвестного снаряда" до ракеты или БПЛА.

Предположительно ЧП произошло рядом с Александровской площадью во дворе Государственного банка. По данным других российских СМИ, взрывы слышали в районе аквапарка "Лазурный" на улице адмирала Крюйса, на место выехали экстренные службы.

В Министерство обороны Российской Федерации в атаке на Таганрог Ростовской области обвинили Украину. По версии ведомства, ВСУ якобы "переоборудовали" зенитную ракету для удара по российскому городу, которую перехватили средства противовоздушной обороны.

Фокус также сообщал, что в начале июля на заводе "Промсинтез" в Самарской области, где производят тротил, аммонал и другие легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, прогремел взрыв. Погибли шесть человек, двое получили ранения.