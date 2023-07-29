Нужно больше Patriot: атаки РФ на энергетические объекты Украины гарантированы, — Bloomberg

Как заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, новые российские ракетные атаки могут прервать поток газа по трубопроводам в страны Евросоюза, а также в саму Украину.

Атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины практически гарантированы. Так считает глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, который в Вашингтоне пытается доказать, что его стране нужно больше систем ПВО, пишет Bloomberg.

По его словам, российские оккупанты готовятся к наступлению в преддверии зимы.

"Многое будет зависеть от того, как будет атакована инфраструктура. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы сделать энерго- и теплоснабжение устойчивым, защищая некоторые физические активы физическими средствами", — сказал он.

Однако Чернышов отметил, что такие средства не могут гарантировать стопроцентный уровень защиты.

Издание пишет, что в ходе трехдневной поездки в США Чернышов встречался с представителями администрации президента Джо Байдена и членами Конгресса, чтобы лоббировать усиление противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных ЗРК Patriot и истребителей F-16.

"Вы вряд ли сможете защитить актив от атаки баллистическими ракетами. Именно поэтому для Украины крайне важно наращивать свои возможности в ПВО. Нам определенно нужно больше Патриотов", — сказал он.

Также Чернышов отметил, что новые российские ракетные атаки могут прервать поток газа по трубопроводам в страны Евросоюза, а также в саму Украину. Сейчас "Нафтогаз" работает над тем, чтобы в подземных хранилищах Украины было 14,7 млрд кубометров газа.

Напомним, что в "Нафтогазе" рассказали, как заберут у РФ 5 миллиардов долларов. Чернышов рассказал, что скоро начнется большой процесс обновления справедливости, который охватит весь мир.

Также в конце мая сообщалось, что Украина откажется от импортного газа на зиму. По словам Чарнышова, риск того, что стране не хватит собственного газа на зиму, все же есть. Но в компании уже знают, что сделают при возникновении такого форс-мажора.