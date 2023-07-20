Не захотят — заставим: в "Нафтогазе" рассказали, как заберут у РФ 5 миллиардов долларов

Глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов рассказал, что скоро начнется большой процесс обновления справедливости, который охватит весь мир.

Related video

НАК "Нафтогаз Украины" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Об этом написал в своей колонке для "Экономической правды" председатель правления компании Алексей Чернышов.

Он объяснил, что еще 12 апреля, когда Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию заплатить 5 миллиардов долларов компенсации. По состоянию на июль РФ так и не перечислила средства, а значит отказывается добровольно выполнить решение суда.

"В принципе, мы и не ожидали другого от государства, кредо которого — нарушать все существующие цивилизованные нормы. Поэтому наша команда вместе с иностранными советниками, не дожидаясь, когда высохнут чернила под Гаагским решением, начала разрабатывать и внедрять стратегию по его принудительному выполнению", — написал он.

Так, 23 июня "Нафтогаз" и еще 5 компаний группы подали в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия ходатайство о признании арбитражного решения и допуске к его принудительному исполнению. Представительство интересов Группы осуществляет мультинациональная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

"Так начинается большой процесс обновления справедливости, который охватит весь мир", — добавил Алексей Чернышов.

Тем временем глава правления "Газпрома" Алексей Миллер 6 июля пригрозил, что если украинская компания не откажется от исков, то Россия введет санкции из-за "недобросовестных действий" со стороны "Нафтогаза".

"Это может привести к блокировке каких-либо операций между российскими компаниями и Нафтогазом", – заявил россиянин.

Напомним, ранее Фокус писал, что НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Известно, что украинская компания требует от российской деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, поскольку "Газпром" рассчитался не полностью.

К слову, в октябре прошлого года сообщалось, что у "Газпрома" есть долг перед "Нафтогазом" в размере около 200 миллионов долларов за транзит газа через территорию Украины в Европу.