Нейтральный статус, переговоры и Устав ООН: что сказал Путин на саммите "Россия-Африка" (видео)

Глава Кремля заявил, что нейтральный статус Украины имеет для РФ принципиальное значение, так как ее вступление в НАТО якобы угрожает безопасности российских границ.

Президент РФ Владимир Путин во время саммита "Россия-Африка" заявил, что Москва, начав войну против Украины, якобы не нарушала устав ООН. Об этом говорится на сайте Кремля.

По словам Путина, в Украине в 2014-м году якобы произошел неконституционный государственный переворот, который поддержал коллективный Запад. Затем Киев "начал войну" против Донбасса, а потому – войну в Украине, по мнению российского лидера, начал именно Запад.

Более того, глава страны-агрессора отметил, что Россия, введя войска на территорию Украины, не нарушала устав ООН. Москва, по его мнению, каким-то образом способствовала мирному урегулированию с 2014 по 2022 год.

Также Путин заявил, что Россия была "вынуждена" признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем официально направить туда войска.

По словам главы Кремля, предложения Африканского союза по прекращению войны в Украине соотносятся с мирным планом Китая.

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога", — сказал Путин.

Он отметил, что Россия якобы добровольно вывела свои войска из-под Киева в 2022-м году, так как надеялась подписать с Украиной мирный договор. Однако "киевские власти" снова обманули Москву.

Кроме того, Путин заявил, что нейтральный статус Украины является для России принципиальным вопросом. Почему-то вступление Украины в НАТО каким-то образом будет угрожать безопасности РФ.

"Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе Декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение", — сказал глава Кремля.

Напомним, что глава Африканского союза Азали Ассумани сказал, что организация готова выступить посредником между Россией и Украиной в переговорах по прекращению войны. По его словам, президент РФ якобы готов вступить в диалог, чтобы "найти решение" и положить конец войне. Однако теперь, по его словам, Африканский союз должен "убедить Украину" пойти на переговоры.