По словам главы Африканского союза Азали Ассумани, организация готова выступить посредником между Россией и Украиной в переговорах по прекращению войны.

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Глава Кремля Владимир Путин якобы готов к переговорам с Украиной. Об этом заявил председатель Африканского союза (АС) и президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, пишет CNN.

Отметим, что российские СМИ сообщали, что вечером 28 июля Путин начал встречу с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге.

По словам Ассумани, президент РФ якобы готов вступить в диалог, чтобы "найти решение" и положить конец войне. Однако теперь, по его словам, Африканский союз должен "убедить Украину" пойти на переговоры.

Ассумани заявил, что страны Африки готовы выступить в роли посредника между воюющими государствами.

При этом, африканский лидер отметил, что предложение Путина помочь Африка поставками продовольствие после выхода России из черноморской зерновой сделки не смогут покрыть все потребности стран континента. По его словам, поставок из РФ "недостаточно".

"Нам нужно добиться прекращения огня, потому что война — это всегда что-то непредсказуемое, и чем дольше она продолжается, тем более непредсказуемой она становится", — сказал он.

Что такое Африканский союз

Организация, объединяющая 55 государств Африки. Председателем, высшим церемониальным должностным лицом, является Азали Ассумани. Председатель избирается Ассамблеей Африканского союза сроком на один год.

Напомним, что 28 июля Ким Чен Ын показал гигантский портрет Путина во время визита Шойгу. Руководитель КНДР провел для министра обороны РФ экскурсию в своем офисном здании, стены которого украшают портреты российского президента и его собственные.

Также журналисты писали, что позиция ЮАР по России остается загадкой. Компания United Manganese of Kalahari (UMK) владеет прибыльными марганцевыми рудниками в Южной Африке. Один из ее инвесторов — подсанкционный олигарх Виктор Вексельберг, ключевой союзник президента РФ Владимира Путина.