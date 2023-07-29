Перешли р. Жеребец и задействуют профессионалов: оккупанты продвинулись в Луганской области, — ISW

Военные исследователи отмечают продвижение и украинских, и оккупационных войск на востоке Украины. Минобороны РФ, в свою очередь, пытается отвлечь внимание от наступления ВСУ на ряде участков, преувеличивая продвижение россиян на линии Сватово-Кременной.

28 июля российская оккупационная группировка продолжила наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная и добилась дальнейшего продвижения на отдельных участках. На геолоцированных кадрах за 28 июля подразделения 21-го мотострелкового полка 2-я общевойсковая армия РФ переправляются через реку Жеребец, что в 12 км от населенного пункта Кармазиновка. Об этом говорится в сводке "Института исследования войны" от 28 июля.

В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели безуспешный штурм вблизи населенного пункта Надия (15 км от Сватово).

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил, что украинские позиции вдоль линии Сватово-Кременной постоянно атакуют одни из самых профессиональных подразделений ВС РФ, однако ВСУ удается удерживать свои позиции в этом районе.

Российский источник сообщил, что ВС РФ продолжают наступление на 12-километровой линии от Сергеевки до Нововодяного (17 км от Сватово) и продвинулись на несколько километров.

По данным украинских источников, ВС РФ перебросили свои основные подкрепления для наступления в районе Новоегоровки и Новоселовского (16 км от Сватово). Однако упомянул о том, что Силы обороны Украины пока удерживают позиции.

Вместе с тем военные исследователи не нашли визуальных подтверждений заявлениям Минобороны РФ о масштабном продвижение оккупационных войск вдоль линии Сватово-Кременная. Судя по всему, это преувеличение, чтобы отвлечь внимание от текущего наступления Украины на других участках фронта.

По некоторым другим сообщениям от источников в РФ, украинские силы вернули свои позиции в неуточненном месте в районе Новоегоровки.

Россияне перешли реку Жеребец 28 июля, у ВСУ было продвижение в районе Андреевки 25 июля, а Клищеевку российские источники называют серой зоной, где 25 июля шли ожесточенные бои.

Напомним, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи Бахмута, а россияне отказались идти в бой под Старомайорским.

Также сообщалось, что в Кремле теперь больше озабочены уровнем поддержки войны среди российского населения.