Оценивают нанесенный ущерб культурному наследию: в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО (фото)

В результате ракетной атаки в Одессе в ночь на 23 июля было повреждено 25 памятников архитектуры, а исторический центр города находится под защитой ЮНЕСКО.

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля. Об этом 29 июля сообщили в Одесском городском совете.

"Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Представители международной организации сейчас осматривают объекты исторического и культурного наследия в Одессе, которые пострадали во время масштабной ракетной атаки России.

Ракетная атака Одессы 23 июля

Российские оккупанты ночью 23 июля осуществили массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ. Один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, были госпитализированы в больницу.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посетил Одессу. Он побывал в Спасо-Преображенском соборе. Главе государства рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.

Во время российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора. Ее придется сносить.