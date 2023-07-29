Навыки украинских бойцов из ССО будут изучать в странах НАТО, — Резников (фото)

Силы специальных операций 29 июля отмечают свой профессиональный праздник. В этот день глава Минобороны Украины встретился с бойцами ССО и вручил им награды и отличия.

После победы Украины в войне западные специалисты намерены изучить опыт наших бойцов из Сил специальных операций. По словам британских спецназовцев, то что умеют украинский бойцы ССО, не умеет делать никто в мире. Об этом 29 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По случаю Дня Сил специальных операций глава оборонного ведомства встретился с командованием и бойцами ССО, вручив им награды и отличия

"Я хочу сказать вам "Спасибо!" не только от имени Министерства обороны Украины, но и всех украинцев. Вы делаете свою работу качественно и филигранно. Но именно потому, что вы "просто делаете свою работу", мы сегодня имеем освобожденные территории Украины, и восстановим нашу территориальную целостность, включая Крым, Донецкую и Луганскую области", — заявил Резников.

День Сил специальных операций День Сил специальных операций День Сил специальных операций День Сил специальных операций День Сил специальных операций

По его словам, во время встреч с зарубежными коллегами те, кто тоже служил в рядах специальных сил своих стран просят украинского министра обороны передать привет нашим бойцам.

"После победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!" — процитировал Резников западных специалистов.

Министр добавил, что в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире, которая не является государством-член Альянса, но имеющая реальный боевой опыт. А украинские защитники хорошо знают, как побеждать россиян на поле боя.

"Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником", — сказал Алексей Резников.

Напомним, пресс-секретарь Сил специальных операций Александр Кондратенко рассказал о том, как украинские бойцы выбили врага из острова Змеиный. По его словам, украинцы видели под водой тела российских солдат, обглоданных морскими животными.