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Военный Фокус Российско-украинская война

Навыки украинских бойцов из ССО будут изучать в странах НАТО, — Резников (фото)

боец ССО
Фото: Facebook/ССО Украины | Иллюстративное фото

Силы специальных операций 29 июля отмечают свой профессиональный праздник. В этот день глава Минобороны Украины встретился с бойцами ССО и вручил им награды и отличия.

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После победы Украины в войне западные специалисты намерены изучить опыт наших бойцов из Сил специальных операций. По словам британских спецназовцев, то что умеют украинский бойцы ССО, не умеет делать никто в мире. Об этом 29 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По случаю Дня Сил специальных операций глава оборонного ведомства встретился с командованием и бойцами ССО, вручив им награды и отличия

"Я хочу сказать вам "Спасибо!" не только от имени Министерства обороны Украины, но и всех украинцев. Вы делаете свою работу качественно и филигранно. Но именно потому, что вы "просто делаете свою работу", мы сегодня имеем освобожденные территории Украины, и восстановим нашу территориальную целостность, включая Крым, Донецкую и Луганскую области", — заявил Резников.

резников ССО Fullscreen
День Сил специальных операций
резников ССО Fullscreen
День Сил специальных операций
резников ССО Fullscreen
День Сил специальных операций
резников ССО Fullscreen
День Сил специальных операций
резников ССО Fullscreen
День Сил специальных операций
резников ССО
резников ССО
резников ССО
резников ССО
резников ССО

По его словам, во время встреч с зарубежными коллегами те, кто тоже служил в рядах специальных сил своих стран просят украинского министра обороны передать привет нашим бойцам.

"После победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!" — процитировал Резников западных специалистов.

Министр добавил, что в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире, которая не является государством-член Альянса, но имеющая реальный боевой опыт. А украинские защитники хорошо знают, как побеждать россиян на поле боя.

"Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником", — сказал Алексей Резников.

Напомним, пресс-секретарь Сил специальных операций Александр Кондратенко рассказал о том, как украинские бойцы выбили врага из острова Змеиный. По его словам, украинцы видели под водой тела российских солдат, обглоданных морскими животными.