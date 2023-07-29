Навички українських бійців зі ССО вивчатимуть у країнах НАТО, — Резніков (фото)

Сили спеціальних операцій 29 липня відзначають своє професійне свято. Цього дня очільник Міноборони України зустрівся з бійцями ССО і вручив їм нагороди та відзнаки.

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Після перемоги України у війні західні фахівці мають намір вивчити досвід наших бійців із Сил спеціальних операцій. За словами британських спецпризначенців, те, що вміють українські бійці ССО, не вміє робити ніхто у світі. Про це 29 липня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

З нагоди Дня Сил спеціальних операцій очільник оборонного відомства зустрівся з командуванням і бійцями ССО, вручивши їм нагороди та відзнаки.

"Я хочу сказати вам "Дякую!" не тільки від імені Міністерства оборони України, а й усіх українців. Ви робите свою роботу якісно та філігранно. Але саме тому, що ви "просто робите свою роботу", ми сьогодні маємо звільнені території України, та відновимо нашу територіальну цілісність, включаючи Крим, Донеччину і Луганщину.", — заявив Резніков.

День Сил спеціальних операцій День Сил спеціальних операцій День Сил спеціальних операцій День Сил спеціальних операцій День Сил спеціальних операцій

За його словами, під час зустрічей із закордонними колегами ті, хто теж служив у лавах спеціальних сил своїх країн, просять українського міністра оборони передати привіт нашим бійцям.

"Після перемоги України ми від ваших інструкторів будемо брати науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто!" — процитував Резніков західних фахівців.

Міністр додав, що в НАТО вже почали усвідомлювати, що Україна — єдина країна у світі, яка не є державою-членом Альянсу, але має реальний бойовий досвід. А українські захисники добре знають, як перемагати росіян на полі бою.

"Тому ще раз вітаю вас зі святом", — сказав Олексій Резніков.

Нагадаємо, прессекретар Сил спеціальних операцій Олександр Кондратенко розповів про те, як українські бійці вибили ворога з острова Зміїний. За його словами, українці бачили під водою тіла російських солдатів, обгризених морськими тваринами.