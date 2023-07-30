Прилеты с самого утра: власти Брянской области обвинили ВСУ в обстрелах (видео)

В российском регионе с утра слышат мощные взрывы. Местные власти утверждают, что снаряды повредили одно домовладение, пострадали две женщины.

В Брянской области с утра 30 июля слышат мощные взрывы. Губернатор региона Александр Богомаз обвиняет Силы обороны Украины в обстрелах.

"Совершен обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет, повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — указал чиновник.

А днем удары нанесли по Климовскому району, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. По данным Богомаза, пострадали две женщины.

"Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы", — рассказал губернатор.

Позднее Богомаз добавил, что в Климовском районе от обстрелов пострадал мужчина. Ему оказывают медпомощь.

Напомним, что украинский Центр национального сопротивления 28 июля предупреждал о вероятности терактов в Брянской области, которые должны были устроить российские власти.

Фокус также писал, что в Климовском районе Брянской области 19 июля на мине подорвались три военных РФ. Все оккупанты погибли на месте.