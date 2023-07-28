"Против собственного населения": россияне планируют теракты в Брянской области, – ЦНС (карта)

По данным украинского подполья, российские власти намерены совершить теракты в районе от Новых Юрковичей до Белой Березки, что недалеко от границы с Украиной.

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Власти Российской Федерации планируют совершить теракты против собственных граждан на территории Брянской области. Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС) 28 июля.

"В Брянской области, в районе от Новые Юрковичи до Белой Березки, российские власти планируют проведение терактов против собственного населения", — говорится в публикации.

Упомянутые населенные пункты находятся неподалеку от границы с Украиной.

Новые Юрковичи и Белая Березка находятся недалеко от границы

Сообщается, что сейчас в РФ проходит информационная подготовка к операции. Местных жителей предупреждают о возможном проникновении украинских диверсионно-разведывательных групп якобы для осуществления диверсий против гражданского населения.

"Для имитации противодействия в район прибывает усиление для контрдиверсионных мер", — отмечают в ЦНС.

В украинском подполье также подчеркнули, что ВСУ не воюют против мирных жителей и не планируют никаких терактов на территории РФ.

Напомним, что 19 июля в Климовском районе Брянской области РФ погибли трое военнослужащих российских вооруженных сил. По данным СМИ, контрактники подорвались на противотанковой мине.

Ранее, 16 июля, в Брянске произошел пожар в военном госпитале для ветеранов. Примечательно, что здание горит не впервые. Пропагандисты заявили, что в госпитале якобы загорелся строительный мусор.

По данным ЦНС от 22 июня, власти РФ вынуждены активизировать контрпартизанские меры в связи с усилением внутреннего партизанского движения на территории Брянской и Курской областей. Для этого Россия перебрасывает спецназ ГРУ к границе с Украиной.